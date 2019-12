Art-nouveaugrafzerk van Victor Horta op Campo Santo in Gent voorlopig beschermd

De grafzerk van Antoon Huybrechts is ontworpen tussen 1893 en 1895. Waarschijnlijk bestelde de koopman het grafteken bij de architect na de dood van zijn echtgenote in 1893. Victor Horta ontwierp de grafsteen volledig in art-nouveaustijl.

Werelderfgoed

Victor Horta is een klinkende naam in de architectuurwereld. Enkele van zijn woningontwerpen in Brussel zijn erkend als werelderfgoed. Dat de architect ook graftekens ontwierp, was niet door iedereen geweten.

De grafsteen Huybrechts-Coppejans heeft heel wat in-en uitzwenkende lijnen, ook aan de zijkant van de grafsteen. Op die manier is ook de zijkant een volwaardig onderdeel van de decoratie.

Op de steen staan lelies en papavers. Op de zijkant van de grafsteen werd ook een kruis aangebracht. Dat is veeleer uitzonderlijk voor Horta. Vermoedelijk kwam dat teken er op vraag van de katholieke opdrachtgevers.

Voorlopige bescherming

De grafsteen is nog niet definitief beschermd. Het gaat slechts over een voorlopige bescherming. Er volgt nu een openbaar onderzoek waarbij iedereen de kans heeft om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Over negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) over een definitieve bescherming.