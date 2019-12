Greenpeace roept Europa met spandoeken op om ambitieus te zijn in klimaatbeleid 

Volgens Greenpeace moet Europa die leidersrol duidelijk opnemen en niet enkel op lange termijn, maar ook op korte termijn. "Dat doe je vooral door ambitieus je eigen huiswerk te maken en dat mee te nemen naar internationale klimaatonderhandelingen", zegt Joeri Thijs. "Vandaag en morgen vergaderen de ministers over hoe ambitieus wij onze uitstoot naar beneden gaan halen. We spreken over klimaatneutraal worden als Europa tegen 2050, maar wij vinden dat het even belangrijk is om ook naar die korte termijn te kijken, want volgend jaar ten laatste wordt verwacht dat alle grote vervuilers, en dus ook Europa, met nieuwe klimaatplannen naar die internationale klimaatonderhandelingen komen die aantonen dat we op weg zijn om die beloftes van het klimaatakkoord van Parijs (in 2015, red.) te halen. En met wat vandaag op tafel ligt, ook hier bij ons in België, maken we dat niet waar."