Als De Crem en Flahaut zeggen dat ze waarheid over oorlog Afghanistan niet wisten, hebben ze hun werk slecht gedaan

Begin 2011 ontmoette ik dr. Wadir Safi. De professor internationaal recht aan de universiteit van Kaboel. Hij begon zijn antwoorden bijna ritueel met: "As you will know, since you know the country" ("Zoals u wel weet, want u kent het land"). Ook toen ik hem vroeg of de westerse militaire interventie in Afghanistan welkom was. "Zoals u weet", begon Safi, "waren de westerse soldaten meer dan welkom in 2001. Zij hebben ons verlost van de duistere macht van de taliban. De verwachtingen waren hoog en het vertrouwen –ook in de nieuwe regering onder Hamid Karzai¬ was groot. Tegen 2006 schoot van al dat vertrouwen en die verwachtingen niets meer over. Wat ik nu hoor, is dat mensen het vertrek van de buitenlandse troepen vragen. “De taliban regeren ons bij nacht, de ISAF bombardeert ons overdag”, zeggen mensen.'