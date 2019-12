Inwoners Zwevegem kunnen investeren in gemeentelijk klimaatfonds

Burgemeester Marc Doutreluingne (Open VLD) van Zwevegem steekt het niet onder stoelen of banken: zijn gemeente moet dé West-Vlaamse klimaatgemeente worden. Een nieuw initiatief om dat doel te bereiken, is inwoners de kans geven om te investeren in het gemeentelijk klimaatfonds. De inwoners kunnen een of meerdere aandelen kopen.

Bomen planten

Elk aandeel staat voor een aantal bomen. "Het is de bedoeling om met de inwoners een groot bos te kunnen planten in Zwevegem", zegt Doutreluingne. "Concreet is het zo dat wij als gemeente 150.000 euro zullen inbrengen in dat klimaatfonds. Maar tegelijk doen wij een oproep aan inwoners en bedrijven om in dat fonds te investeren. Dat fonds zal beheerd worden door een coöperatieve vennootschap. Met het geld gaan we als gemeente investeren in allerlei klimaatmaatregelen. Het aanplanten van bomen is daar één van."