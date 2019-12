Is Europese klimaatambitie te duur, zoals N-VA stelt? Klimaatexperts zijn streng: "Niets doen, zal nog veel meer kosten"

Delbeke spreekt van een "ontgoochelende politieke discussie", die nu wordt gevoerd. "We kijken hier in Vlaanderen zo hard naar onze eigen kerktoren dat we het bredere plaatje verliezen van wat er in de wereld aan het gebeuren is. Wij zijn hier bezig met grote politieke concepten als confederalisme, terwijl de klimaatwijziging in de wereld zich steeds duidelijker manifesteert. Hoe meer we weten, hoe erger het wordt. Een heel leger wetenschappers zegt dat, maar we willen de waarheid niet onder ogen zien."