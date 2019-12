Jongen (11) overleden na aanrijding door vrachtwagen in Aalst: Rijbewijs chauffeur ingetrokken

Woensdagochtend is een jongen van 11 in Aalst om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde rond 8 uur aan de parking van Tereos in de Alfred Nichelsstraat. Het kind kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse. Het slachtoffer was met zijn familie op pad en zijn moeder zag het ongeval gebeuren. De jongen was op weg naar school.