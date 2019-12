Kazerne Dossin weigert prijsuitreiking Pax Christi omdat laureaat "gevoelig" zou liggen bij Joodse gemeenschap

Een prijsuitreiking van vredesorganisatie Pax Christi die vanavond had moeten plaatsvinden in Kazerne Dossin in Mechelen, is in allerijl verhuisd naar de Predikherenbibliotheek vlakbij omdat Kazerne Dossin plots geen toestemming meer gaf voor het evenement. Dat meldt de voorzitter van Pax Christi op Facebook en Kazerne Dossin bevestigt het nieuws. Een van de laureaten zou "gevoelig liggen bij een deel van de Joodse gemeenschap".