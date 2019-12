Kunstgeschiedenis met spareribs en wok met tofoe

Wie de "Vrouw bij het raam" is, is niet met zekerheid te zeggen. Sommigen zien er herbergierster Philomena "Phil" Verlooy in. Voor anderen is het de oude moeder van herbergier Cesar Smans. Maar misschien speelde de herinnering aan de moeder van de schilder zelf wel mee. Van de Velde had zijn aan kanker lijdende moeder een tijd opgevangen in Wechelderzande. Ze overleed een jaar voor "Vrouw bij het raam" werd voltooid.

Van de Velde creëerde zijn Wechelse vrouw met pointillistische kleurstippen en scherpe lichtcontrasten. Helder buitenlicht en donker binnenlicht gaan de confrontatie met elkaar aan. Het totaalbeeld is dromerig. Zo was Van de Veldes meditatieve visie op het platteland, puur en harmonieus. Tegelijk kondigt het schilderij reeds de architect en ontwerper aan die hij later zou worden. Hij zocht de rationele vormen en scherpe lijnen in wat hij schilderde en vereenvoudigde zo de werkelijkheid.