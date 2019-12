Laatste Nederlandstalige stripwinkel van Brussel doet boeken toe: "Brussel blijft probleem voor Nederlandstalige winkel"

Zevenentwintig jaar lang heeft Erik Deneyer stripwinkel 'Het B-gevaar' uitgebaat. Maar aan het eind van de maand december komt er ook een einde aan de winkel. "Het is te moeilijk om klanten te krijgen", vertelt winkeluitbater Erik Deneyer. "Brussel blijft voor een Nederlandstalige winkel een probleem, en zeker voor een specifieke doelgroep. In het hele Brusselse Gewest wonen wel veel Vlamingen, maar die komen niet winkelen in Brussel Stad en hebben ook niet altijd interesse in strips natuurlijk. Dan is het maar moeilijk om het hoofd boven water te houden."

Strips in de supermarkt

Mensen die interesse hebben in strips, vinden volgens Erik ook vaak hun gading in de supermarkt. "In de Vlaamse stripcultuur zijn er een paar grote namen. Daar zijn er recent een aantal bijgekomen, zoals de strips van De Buurtpolitie of van Nachtwacht. En die strips vind je gewoon in de supermarkt. Bovendien verhindert de verkleutering van de Vlaamse stripwereld de doorstroom naar de betere strips."

Drie man en een paardenkop

Erik heeft naar eigen zeggen alles geprobeerd om meer klanten te krijgen. "Promoties, tentoonstellingen, signeersessies, noem maar op. Begin jaren 2000 deed ik een tentoonstelling over Marc Sleen. De pers was massaal aanwezig, maar na die media-aandacht hebben er welgeteld drie personen de tentoonstelling bezocht."

Laatste evenement

Op 12 december houdt de winkel een afscheidsevenement. "Speciaal daarom heb ik nog een grote klepper uitgenodigd. De auteur Peter van Dongen, bekend van de strip 'Blake en Mortimer', komt langs." Wat er na 31 december komt, dat weet Erik nog niet. "Zevenentwintig jaar van mijn leven wordt afgesloten. Strips zijn mijn leven. Hoe ik die sluiting ga doorkomen, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen."

Meer info over het afscheidsevenement van de winkel vind je op de Facebookpagina van Het B-gevaar.