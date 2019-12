Leuven, Gent en Brugge roepen Poolse ambassadeur op het matje over "homovrije zones"

Schepen voor Gelijke Kansen van Leuven Lies Corneillie (Groen) is ontzet over de berichten uit Polen. "Wij als steden, waar we mensenrechten en dus ook rechten van holebi's, hoog in het vaandel dragen, vinden het belangrijk om ons te laten horen", zegt Corneillie. "We willen er niet alleen over waken dat onze eigen inwoners zichzelf kunnen zijn, we vinden het ook onze plicht om van ons te laten horen als dat in andere steden niet zou kunnen. Daarom gaan we samen met Brugge en Gent de Poolse ambassadeur vragen om hierrond actie te ondernemen".