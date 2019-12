Man uit Heusden, bij Gent, krijgt (onterecht) honderden haatberichten na viraal fietser-truckerfilmpje

Heel wat mensen vinden dat de fietser te ver gaat, maar Maegerman had op Facebook de verdediging van de man op zich genomen. " Ik vond het onterecht dat die mens zoveel shit naar zijn hoofd kreeg en dan heb ik een reactie geplaatst ter verdediging van de fietser", vertelt Maegerman. Hij vond dat mensen te snel waren met oordelen omdat alleen de ruzie tussen de fietser en de vrachtwagenchauffeur gefilmd werd. Wat eraan vooraf ging werd niet gefilmd, dus weten we niet waarom die fietser zo kwaad werd, vindt Maegerman. "Misschien reed die vrachtwagen wel te snel en is die fietser hevig geschrokken". Die verdediging moet een gebruiker van Facebook in het verkeerde keelgat zijn geschoten want even later werd de profielfoto van Maegerman gebruikt om hem aan te duiden als de fietser uit het filmpje.



Hek van de dam: overspoeld met haatberichten

Eens het valse bericht gelanceerd werd, was er geen stoppen meer aan. Maegerman kreeg via Facebook en Messenger honderden haatberichten en valse vriendschapsverzoeken. Ook zijn dochters werden lastiggevallen. Zij kregen berichten dat hun vader verkozen was tot lul van het jaar en andere ongein. Het werd zo erg dat Maegerman zijn account op Facebook stopzette, hoewel hij als leerkracht ICT zelf les geeft over sociale media. "Ik heb gewoon alles moeten verwijderen, want het was niet meer te stoppen. Ik heb nu echt aan den lijve ondervonden wat fake news is en wat dat kan teweegbrengen. Dat is een vuurtje, men steekt dat aan, men ruikt precies bloed, en het is vertrokken".

Asociale media

Maegerman was als lesgever al een koele minnaar van sociale media, maar deze ervaring heeft hem helemaal doen afkeren van het medium. "Ik ben nu weg van Facebook en mij zien ze daar niet meer terug, ook al maakt dat het lesgeven misschien moeilijker". Hij was eerst nog van plan om een anoniem account aan te maken onder de naam "Pipo de Clown", met een bloemetje als profielfoto, maar dat aanvaardt Facebook niet.