Lanaken gaat opnieuw op zoek naar bron van mysterieus bromgeluid

Lanaken wordt al langer dan 10 jaar geplaagd door een vervelend bromgeluid. In het totaal kwamen daarover al 70 klachten binnen van inwoners. "Laagfrequent geluid is verschrikkelijk hinderlijk. Je kan daar geen oordopjes voor indoen, want dat helpt niet om het geluid uit te sluiten", vertelt schepen van Leefmilieu Christel Gorissen (Groen).

Meerdere stappen

Het nieuwe onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Bij vier mensen wordt bijvoorbeeld meetapparatuur geïnstalleerd, in een kamer waar weinig lawaai is, en dan wordt er 14 dagen lang gemeten. Maar ook bij drie bedrijven worden metingen gedaan. Het bureau gaat met de mensen die geselecteerd zijn ook een nacht door het dorp rijden om te kijken wat ze horen en waar.

De gemeente gaat ook een logboek verspreiden. Elke inwoner van Lanaken die last heeft van het geluid kan zo'n exemplaar aanvragen. Daarin kunnen de inwoners op een schaal aanduiden hoeveel hinder ze ondervinden van het geluid. De gemeente en de Vlaamse overheid zullen nadien nagaan of er een verband is tussen de resultaten van de metingen en de data uit de logboeken.

Waar komt het vandaan?

Laagfrequent geluid verspreidt zich via de massa en kan heel ver gaan. Het is dus moeilijk te achterhalen waar het geluid precies vandaan komt. "We moeten realistisch zijn: het zou weleens niet kunnen lukken", besluit Gorissen. "Maar ik hoop met heel mijn hart dat we met dit onderzoek te weten komen waar het geluid vandaan komt."