Koen Geens over kinderen van IS-strijders: "België moet enkel papieren en consulaire bijstand verlenen volgens rechter"

Een dergelijk verschillende uitspraak gaat volgens hem in tegen het principe van de rechtsgelijkheid. De advocaat wil alleszins dat er over zes weken dwangsommen geheven worden als de staat er niet in slaagt om kinderen en moeders terug te brengen. In een geval gaat het ook om een IS-vader. Die dwangsommen zijn vastgelegd op 5.000 euro per kind per dag dat het niet in België is.

Lahlali merkt op dat er dit jaar volgens Child Focus al zeker vijf babies in die gevangenenkampen in Syrië overleden zijn. Toch gaat het volgens hem niet enkel om een humanitaire maatregel, maar is de terugkeer van die mensen ook van belang voor de veiligheid van ons land.