Minister Bart Somers (Open VLD) plaatst Al Ihsaan-moskee in Leuven onder verhoogd toezicht

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat niet de imam, zoals eerst gedacht, maar wel de vertaler van de vrijdagpreek verantwoordelijk was voor de salafistische invloed binnen de moskee. De man organiseerde lessen en lezingen die een probleem vormden op het vlak van extremisme. Maar sinds februari van dit jaar is hij niet meer actief binnen de moskee. De moskee heeft in de hele zaak wel niet transparant en duidelijk genoeg gecommuniceerd, vindt minister Somers. Daarom zal ze nu extra in de gaten worden gehouden. De minister vraagt meer transparantie, en om elk incident proactief te melden. Daarnaast vraagt hij ook aan de stad Leuven en de Moslimexecutieve om de werking van de moskee nauw in de gaten te houden en daarover elk half jaar te rapporteren.