Nederlands beveiligingsbedrijf waarschuwt voor fraude met laadpassen voor elektrische wagens

In België zijn er 10 bedrijven die laadpassen uitgeven. Bij Eneco zeggen ze van het probleem op de hoogte te zijn. "Laadpassen zijn inderdaad slecht beveiligd. Maar ons treft geen schuld, omdat we alleen maar de regels van Europa volgen", zegt woordvoerder Mark Van Hamme.

"Samen met collega's hebben we al aangedrongen om nieuwe technieken te mogen gebruiken. Al moet ik toegeven dat we nog nooit een geval van fraude hebben gehad. Wij hebben een computerprogramma dat alle transacties beheert en onregelmatigheden opspoort. Dus wij houden alles nauwlettend in de gaten."