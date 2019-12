Nederlandse stad Arnhem scheldt schulden kwijt van honderden inwoners

De actie richt zich op mensen die al drie jaar een regeling met de stad hebben om hun schulden af te lossen, maar daar ondanks hun inspanningen niet in slagen. In totaal worden 1400 schulden kwijtgescholden, dat is bijna één op de drie openstaande vorderingen.

Honderden mensen kunnen van de maatregel genieten. Geen 1400 mensen, want de meesten hebben meer dan één schuld openstaan. Vaak gaat het om mensen die moeten rondkomen met een uitkering of een klein inkomen.