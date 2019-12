Nieuw-Zeelandse militairen proberen lichamen van slachtoffers te bergen op uitgebarsten vulkaaneiland

De voorbije dagen zijn zes lichamen op het eiland opgemerkt. Er is nu beslist om de lichamen te bergen, ondanks de grote risico's voor de militairen. Die dragen beschermende kledij en zuurstofmaskers omdat er nog altijd giftige dampen op het eiland hangen.

De acht militairen zijn met twee helikopters overgevlogen vanuit het Noordeiland van Nieuw-Zeeland, zowat vijftig kilometer verderop. De operatie wordt geleid vanop een schip in de buurt. Vulkanologen houden de toestand van de vulkaan nauwgezet in de gaten om bij gevaar de militairen te waarschuwen. Een nieuwe uitbarsting is elk ogenblik mogelijk.

De overheid wil absoluut de zes lichamen die ontdekt zijn, bergen. Het is echter niet zeker waar de twee anderen zijn en mogelijk worden die nu niet teruggevonden. Overigens liggen er nog altijd zwaargewonde mensen in het ziekenhuis. Nieuw-Zeeland heeft in het buitenland huid besteld om de brandwonden van die mensen te behandelen.

De vulkaan op White Island barstte uit toen een groep toeristen zich op het eiland bevond. Andere gewonden vielen op een cruiseschip dat in de buurt was.