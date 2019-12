Notarissen kloppen overuren nu deadline woonbonus nadert: "Voor aankopen zonder complicaties zal deadline gehaald worden"

"Dossiers zonder complicaties zullen normaal gezien wel afgewerkt worden"



De krappe deadline is niet alleen spannend voor de kopers maar ook voor de notarissen zelf. "We merken dat de informatie die we moeten binnenkrijgen van de verschillende administratieve diensten ook vertraging oploopt."

Het is dus echt wel een race tegen de tijd. En de notarissen moeten hun prioriteiten stellen. "We geven absolute voorrang aan de aankoop van woningen waarvan de kopers recht hebben op de woonbonus. Andere zaken zoals schenkingen of aankopen van vastgoed waar geen woonbonus aan verbonden is, stellen we zoveel mogelijk uit tot januari. We merken gelukkig wel dat mensen daar begrip voor hebben."

Er is volgens Van Opstal ook een verschil tussen eenvoudige en complexe dossiers. "We merken dat de dossiers waarbij er geen complicaties zijn, zeker afgewerkt kunnen worden. Voor dossiers waarbij er extra moeilijkheden opduiken, kan dat anders uitdraaien. Denk bijvoorbeeld aan een pand waarbij er een lekkende stookolietank worden gevonden en waarbij de bodem verontreinigd is. We kunnen dat probleem oplossen maar misschien niet voor het einde van het jaar."

Het gevolg voor dat soort moeilijke dossiers is dan wel dat de kopers de woonbonus alsnog mislopen. "We proberen echt wel om iedereen te helpen. Maar we kunnen ook niet alle problemen binnen deze krappe termijn oplossen."

Geen rust in januari

De notarissen zullen moe zijn tegen nieuwjaar. Maar de start van 2020 belooft ook heftig te worden. "We gaan dan geconfronteerd worden met alle dossiers die we nu noodgedwongen moeten laten liggen. Die mensen moeten we ook zo snel mogelijk helpen. Vakantie zit er dus niet meteen in."