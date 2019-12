Paul Magnette (PS) over regeringsvorming: "Bart De Wever (N-VA) wou geen informateur worden"

Paul Magnette sluit de N-VA niet expliciet uit voor een nieuwe federale regering, maar hij blijft erbij dat de partij van Bart De Wever een gevaarlijke partij is die het einde van België wil. Volgens Magnette had De Wever nooit de ambitie om informateur te worden, in tegenstelling tot wat de N-VA de voorbije weken beweerde.

"Bart De Wever heeft alles gedaan om het informateurschap te ontlopen. Hij wou geen informateur worden. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen. Uit angst om informateur te worden, heeft hij de beledigingen en provocaties opgevoerd. Ik betreur dat omdat de politiek beter verdient, maar ik ga me nooit inlaten op beledigingen of er tegenin gaan met beledigingen", aldus Magnette.

Paul Magnette zei ook dat de N-VA een gevaarlijke partij is, omdat ze het einde van België en de splitsing van de sociale zekerheid wil.