Klinisch psycholoog Paul Verhaeghe over "normaliteit": "Elke maatschappij creëert haar eigen afwijkingen"

"Tegenwoordig draait alles rond werk. Vroeger was werken verplicht, je deed het maar een bepaalde periode in je leven. Voor veel mensen is dat verdwenen, we werken bij wijze van spreken áltijd. We hebben geen bazen meer, maar managers. Er zijn geen collega’s meer, maar concurrenten. De bewustwording daarrond is gelukkig wel bezig. Je ziet veel beweging van onderuit. Jongere mensen maken vandaag bewust andere keuzes."