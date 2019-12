Huishoudhulp, een zwaar beroep? Artsen stellen maatregelen voor om werkomstandigheden te verbeteren

In een open brief vraagt de groep Weerwerk, waarin huisartsen, vakbonden en arbeidsgeneesheren samen zitten, aandacht voor de zware werkomstandigheden van huishoudhulpen. "De meest recente studies van de VUB tonen dat de gezondheidsproblemen veel hoger liggen dan in andere sectoren: 82 procent van de huishoudhulpen heeft rugklachten, en evenveel huishoudhulpen klagen over spier- en gewrichtsproblemen", zegt huisarts en initiatiefnemer Egmont Ruelens.