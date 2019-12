Miniatuurkerstdorp palmt woonkamer van Gilbert uit Sint-Pieters-Leeuw in 

Zo'n 10 jaar geleden bouwde Kraghman een eerste kerstdorp. “Mijn zoon Steven woont in Amerika en daar zijn kersthuisjes al jaren erg populair als kerstversiering. Dus ik kocht enkele huisjes, maar al snel werd mijn verzameling groter en groter. Ik heb net nog een paar extra huisjes besteld hier in het tuincentrum. Maar ik bestel mijn huisjes ook in Amerika. Dit keer staat er eentje tussen van de supermarktketen Walmart. Ook de Golden Gate Bridge staat al jaren in het dorp.”

Remco als figurant

Kraghman zette niet alleen de huisjes uit, hij bedacht er ook verhaaltjes bij die worden uitgebeeld door heel wat figuranten. “Ik heb dit jaar het supporterslokaal van Remco Evenepoel nagebouwd. Je ziet hem in zijn wereldkampioenentrui rijden langs het café terwijl hij gefilmd wordt. Ik fiets achter hem, maar kan zijn wiel niet houden", lacht Kraghman.

"Erekerstdorpgalerij"

Ook de vijver van het Colomakasteel en het beschermde cafeetje Smis van Mekingen is te zien. “Dat zijn allemaal mensen en plaatsen die deel uitmaken van ons leven en daarom een plaats krijgen in mijn ‘Erekerstdorpgalerij’”, zegt Gilbert. “Dit keer staat de grote VRT-zendmast er ook in. Op de top arriveert de kabellift.”

Tachtig uur om alles op te bouwen

Sinds half november is Kraghman aan de slag om net na Sinterklaas alles klaar te hebben. “Gelukkig krijg ik wat hulp van familie. Alles opbouwen neemt al snel zo’n tachtig uur in beslag", vertelt Gilbert. Het kerstdorp blijft staan tot Drie Koningen. "Dat is intussen een traditie geworden. De mensen van Okra Vlezenbeek gaan dan voor het goede doel van deur tot deur zingen en sluiten hier af met een biertje of een jenevertje. Als zij geweest zijn is het tijd om alles af te breken en weg te bergen.”