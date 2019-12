School in Hoboken gebruikt "triestig kakje" tegen hondendrollen

"We stimuleren de kinderen om buiten te spelen en we geven soms buiten les. Daarvoor gebruiken we de grasveldjes rondom onze basisschool", legt beleidsmedewerker van basisschool Polderstad Gwendy De Jaegher uit. "Op de grasvelden liggen vaak hondendrollen, de kinderen stappen erin en gaan dus terug binnen in de school met vuile voeten."

De Polderstad besliste hier iets aan te doen. "We hebben afbeeldingen van het triestige kakje, een variant op de emoticon van het lachende kakje, met houten paaltjes in de veldjes gestoken", vertelt De Jaegher. "De juffen maakten de tekeningen en de kleuters kleurden ze in. Ze zijn 20 centimeter groot en van geplastificeerd karton. Deze ludieke actie moet mensen er op attent maken dat ze drollen van hun hond best oprapen."