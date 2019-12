"Stadsrivier" in Oostende moet wateroverlast tegengaan op Oosteroever

Op de Oosteroever schieten de nieuwe woontorens als paddenstoelen uit de grond. Een "stadsrivier", "city river", moet het overtollige water opvangen en wateroverlast vermijden.

Kris Derveaux van rioleringsmaatschappij Farys: "Enkele weken geleden zijn we gestart met de aanleg van de stedelijke rivier. Bedoeling is dat de rivier nooit droog komt te staan, dat er altijd een minimum aan water in zit. We doen dat voor de klimaatveranderingen die op ons afkomen."

Waterbevoorrading

In Oostende willen ze vermijden dat er buizen in de grond worden gestopt waarvan de capaciteit te klein zou zijn. Kris Derveaux: "Vandaar dat we overstappen naar een open waterbuffer die veel meer capaciteit heeft." Onder de rivier is nog een rioleringsbuis voorzien. Die dient als extra waterbevoorrading. In droge periodes moet die de stadsrivier permanent van water voorzien."

Felle regenbuien

De stadsrivier is voorzien om felle regenbuien op te vangen die zich eens om de 250 jaar voordoen. Tegen de zomer moet de "city river" klaar zijn.