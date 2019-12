The Ocean Cleanup brengt voor het eerst plastic uit de oceaan aan land

The Ocean Cleanup is de organisatie van de Nederlander Boyan Slat. Met een zelfbedachte techniek wil hij de oceanen plasticvrij maken. Een eerste proefmodel heeft dit jaar plastic gevangen in de Stille Oceaan. In een zone tussen de Amerikaanse staat Californië en het eiland Hawaï die bekend staat als de “Garbage Patch”, omdat er zoveel plastic en ander afval (garbage) in het water zit.