Twee Antwerpse IS-vrouwen veroordeeld tot respectievelijk 4 jaar en 40 maanden cel

De Antwerpse vrouwen Nora Baghouri en Kaoutar El Azzouzi, nu 28 en 29 jaar, trokken in april 2013 naar Syrië. Eerder waren hun mannen al naar daar afgereisd, om zich uiteindelijk aan te sluiten bij terreurgroep IS. Maar in 2016 en 2018 sneuvelden hun mannen.