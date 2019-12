VUB: vitamine D kan chronische ontstekingen bij ouderen afremmen

Het onderzoek van Frailty in Ageing was een onderdeel van de Europese PROVIDE studie. Die studie doet onderzoek naar de effecten van voedingssupplementen met vitamine D en eiwitten bij minder mobiele oudere mensen.

Oudere mensen hebben namelijk vaak een tekort aan vitamine D en eiwitten. Vitamine D kan men vooral terugvinden in vette vissoorten, maar ze wordt ook aangemaakt na blootstelling aan UV-zonnestralen.

In de wintermaanden, wanneer er maar weinig natuurlijk zonlicht is, wordt een supplement van vitamine D vaak aangeraden. Eiwitten zijn onder meer te vinden in vlees, vis, gevogelte, melkproducten, eieren of peulvruchten en noten.

De PROVIDE studie heeft onder meer al aangetoond dat het toedienen van vitamine D en eiwitsupplementen een positieve invloed heeft op spiermassa bij oudere mensen.

De studie van de onderzoeksgroep is eerder dit jaar gepubliceerd in Ageing Clinical and Experimental Research. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).