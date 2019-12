Weer vechtende jongeren aan station Brugge

Twee jaar geleden waren er problemen met een meisjesbende rond het station van Brugge. Enkele meisjes moesten toen voor de jeugdrechter komen. Het werd daarna rustig maar de laatste weken zijn er dus weer problemen. Er waren weer enkele vechtpartijen met jongeren.

Drie jonge scholieren zouden de aanstokers zijn. Er is sprake van een vete tussen leerlingen van twee scholen vlakbij het station. Dinsdag dook een groepje jongeren plots op aan de poort van het VTI. Directeur Wim Vanhoutte zegt dat hun bedoeling duidelijk was. "Ze wilden enkele van onze leerlingen intimideren en bang maken. We hebben hen weggestuurd en de politie verwittigd."

De politie houdt een extra oogje in het zeil. Mogelijk hebben de schermutselingen te maken met examenstress.