Wielrenner Oliver Naesen iemand een gelukkige verjaardag laten wensen? Voor 13,5 euro doet hij het (voor een goed doel)

Beroemdheden deelden vroeger postkaarten en handtekeningen aan hun fans. Daarna kwamen de selfies - waar sommige beroemdheden zich al voor laten betalen - en nu is er ook Cameo. Dat is een online dienst waarmee bekende mensen zich laten betalen om videoboodschappen in te spreken voor hun fans.

De dienst ging twee jaar geleden online en is sindsdien populair geworden in de Verenigde Staten. Amerikaanse beroemdheden vragen er vaak veel geld om boodschappen voor hun fans in te spreken. Rapper Snoop Dogg bijvoorbeeld iets kort laten inspreken? Dat is dan 750 dollar (675 euro).