"Samenwerken met Marcel in "Friends" was een echte teleurstelling"

Matt 'Joey' LeBlanc: "Ik vond die aap wel leuk. Ik hou van dieren en deze was heus wel 'cool'. Maar David was minder overtuigd. Hij had snel, omdat hij zo vaak met de aap moest samenwerken, het idee van: "Weeral met die?" Maar ik kon goed overweg met die aap.” (Jimmy Kimmel Live, maart 2019)

Matthew 'Chandler' Perry: "Marcel had een trainer die verschillende schrammen op zijn gezicht had. Hij schreeuwde de verschillende instructies naar het dier, terwijl we met de opnames bezig waren. Aanvankelijk verliep dat goed en voelden we ons ook oké met het dier naast ons. Uiteindelijk was het David die vroeg om het dier uit de serie te schrappen. Hij had dan ook de meeste scènes met Marcel en had zoiets van: "Ik wil toch liever samen met mensen acteren." Bovendien deed het dier overal zijn grote boodschap, tot in onze schoenen toe." (MediaVillage, september 2019)