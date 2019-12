The Beatles-memorabilia geveild: kapotte zonnebril van John Lennon wordt onverwacht topstuk

Tegen de verwachting van de veilingmeesters is, werd een kapotte zonnebril van John Lennon het topstuk van de veiling. De waarde van de groen getinte bril werd op zo’n 10.000 euro geschat. Maar uiteindelijk werd tijdens het bieden de prijs tot 165.000 euro opgedreven.

Lennon had de bril in 1966 gekregen, om mee te spelen in de film “How I won the war.” Twee jaar later vond een privéchauffeur van The Beatles de bril op de achterbank van zijn busje. Eén glas lag eruit en een arm van de bril was losgekomen.

Toen de chauffeur John vroeg of hij de bril moest laten repareren, antwoordde de Beatle dat het niet nodig was omdat hij de bril enkel voor de show droeg. De chauffeur had de bril sindsdien bijgehouden.