Chemische sector steunt Vlaamse en Europese klimaatplannen, maar "wie gaat dat betalen?"

De chemische industrie is een notoire grootverbruiker van energie en dat zal de komende jaren – paradoxaal genoeg – niet veranderen, zegt Frank Beckx: “Iedereen denkt: je gaat minder energie verbruiken. Maar eigenlijk gaan we veel meer energie nodig hebben. Als we onze processen willen elektrificeren (nu op gas), CO2 capteren en terug inzetten in de economie, dat alles heeft zeer veel energie nodig en vandaag weten we echt niet hoe we dat gaan doen.”

De chemische industrie ziet tegelijk wel kansen, om aan technologische innovatie te werken bijvoorbeeld of om efficiënter te produceren, “Maar het vastpinnen op die deadline van 2050 lijkt mij zeer moeilijk. Volgende week kondigen acht bedrijven in de haven van Antwerpen aan dat ze een infrastructuurstudie gaan doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we miljoenen ton CO2 uit de lucht halen? Maar vandaag zeggen dat die ambitie haalbaar is, dat kunnen we niet.”