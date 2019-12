Europa wil "klimaatneutraal" worden, maar wat betekent dat? En hoe zal Europa er dan uitzien in 2050?

Tomas Wyns maakt een belangrijke kanttekening bij de klimaatneutraliteit van Europa: als we ons in 2050 echt klimaatneutraal willen gedragen, dan zullen we ook ons koopgedrag moeten aanpassen.

Wyns: “Het volstaat niet dat we hier in Europa klimaatneutraal produceren. We zullen ook moeten opletten dat we geen producten kopen uit landen die nog niet klimaatneutraal produceren. Want anders houden we de uitstoot van broeikasgassen elders ter wereld in stand.”