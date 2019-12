Europese top bereikt akkoord over klimaatneutrale EU tegen 2050 (zonder Polen)

"Er is een akkoord over klimaatneutraliteit tegen 2050. De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over deze belangrijke doelstelling", schreef voorzitter Charles Michel donderdagnacht omstreeks 1 uur op Twitter. De discussie had uren aangesleept en Michel, die daags na de voorstelling van de Europese Green Deal van de Commissie absoluut de steun van de lidstaten voor een ambitieus klimaatbeleid wilde krijgen, toonde zich dan ook tevreden met de uitkomst. "Alles van waarde vergt moeite", klonk het.