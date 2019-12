Ex-premier van regime Bouteflika wordt nieuwe president Algerije

Tebboune is 74 en was de voorbije twintig jaar verschillende keren minister onder president Bouteflika. Hij was ook een korte periode premier. Tebboune was een van de vijf kandidaten die toegelaten waren om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Alle vijf hebben ze banden met het regime van Bouteflika, die begin april opstapte na massale straatprotesten.