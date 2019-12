Geen lage-emissiezone in Mechelen en Willebroek

Een bepalende factor was de afwezigheid van duidelijk uniforme regels die de gemeentegrenzen overstijgen. Mechels schepen van Klimaat en Milieu Marina De Bie (Groen): "Een lage-emissiezone kan pas goed functioneren met een duidelijk kader op Vlaams niveau. Daar willen we als stad niet op wachten."



Maar Mechelen en Willebroek hebben een alternatief klaar, zegt schepen De Bie: “We voeren een luchtkwaliteitszone in waar iedereen aan kan meewerken. We gaan de luchtkwaliteit daarom ook wetenschappelijk monitoren, zo weten we waar we extra moeten inzetten op duurzame mobiliteit of meer groen en water."

Eerder liet ook Leuven weten dat er geen LEZ komt. Ook dat had te maken met een gebrek aan bruikbare regels. In Antwerpen en Brussel is er wel een lage-emissiezone en binnenkort komt er ook een in Gent.