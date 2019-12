Groot veiligheidslek in Belgische tool om presentaties te delen: “Hackers kunnen zomaar bedrijfsgeheimen stelen”

En tot hun grote verbazing slaagden de ethische hackers erin om in het apparaat "in te breken". Wel belangrijk om te weten is dat de hacker in de buurt van het toestel moet zijn om te kunnen inbreken. Van De Wiele benadrukt dat het toestel niet via het internet gehackt kan worden, maar dat betekent niet dat hackers geen schade kunnen aanrichten.

Van De Wiele en zijn team konden immers niet alleen in het toestel geraken, zij konden ook zogenoemde “backdoors” installeren. “Backdoors” of “achterdeuren” zijn software die door hackers geplaatst worden om achteraf makkelijk in een systeem te geraken.

