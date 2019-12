"Domaine d'Ardenne" van Koninklijke Schenking niet langer duurzaam bos

Het Ardense patrimonium van de Koninklijke Schenking is 6.781 ha groot en ligt verspreid over vier gemeentes. Maar liefst één derde van de ‘kajakgemeente’ Houyet is in handen van de Schenking, voor de rest liggen de bossen en gronden vooral in Rochefort en in mindere mate verspreid over Beauraing en Ciney. Het gros van het "Domaine d’Ardenne" bestaat uit bijna 5.000 ha (tot voor kort dus duurzaam gecertificeerd) bos.

Het gaat daarbij vooral om eikenbossen, maar ook naaldwouden. De Koninklijke Schenking is dan ook geen kleine publieke speler die hout produceert. Enkel het Waals Gewest en vijf Ardense gemeenten bezitten meer publiek bos, zegt de certificeringsinstantie PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).