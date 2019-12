1.700 mensen herdenken verongelukte jongen tijdens stille mars in Aalst

Vrijdagavond werd een stille mars gehouden om Celio te herdenken, de jongen van elf die woensdag om het leven kwam, toen een vrachtwagen hem aanreed. Die reed de parking op van het bedrijf Tereos. Al jaren is de verkeersonveiligheid in die buurt een gespreksonderwerp, maar concrete maatregelen zijn er nog niet. Ook vrijdagnamiddag zijn geen beslissingen bekendgemaakt, na het overleg dat het stadsbestuur van Aalst had met het bedrijf over de verkeerssituatie.

Begeleiding op school

Vrijdagmiddag zijn de klasgenoten van Celio naar de plek van het ongeval getrokken met briefjes en aandenkens. Ze lazen er hun boodschappen voor. Sommigen zijn nog in shock en zijn bang geworden om zelf naar school te stappen of te fietsen.



De jongen van elf was woensdagmorgen te voet onderweg naar school, samen met zijn moeder, zusje en broertje. Hij liep voorop in de Alfred Nichelsstraat en zag niet dat een vrachtwagen van de de bedrijfsparking verliet. Ook de vrachtwagenchauffeur zag de jongen niet. De vrachtwagen reed hem aan, de jongen overleed ter plaatse. De chauffeur, die niet onder invloed bleek, was na het ongeval in shock.

Het CLB stond de klas- en schoolgenoten bij van de basisschool van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat in Aalst. De kinderen en jongeren kregen psychologische begeleiding, en konden over het ongeluk praten, tekeningen maken of herinneringen opschrijven voor het slachtoffer. Ook volgende week zal er opvang en begeleiding zijn voor wie dat nodig heeft.

"Verdrietig en boos"

De school had alle kinderen en ouders uitgenodigd om mee te stappen in de stille mars. Een paar honderd mensen waren gekomen. De mars was bedoeld om steun te betuigen aan de familie van Celio, maar kwam er ook uit verontwaardiging over de onveiligheid aan de Tereos-fabriek. Dat bedrijf ligt in het stadscentrum, vlak bij enkele scholen, en dagelijks passeren er honderden jongeren.

Momenteel geleidt een parkeerwachter van het bedrijf elke vrachtwagen die de parking moet oprijden of verlaten. Die parkeerwachter zal dat blijven doen zolang er geen structurele maatregelen zijn die de veiligheid daar verhogen.

Mogelijk voeren de stad en het bedrijf volgende week wel aanpassingen door.