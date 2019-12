Huldiging Ambassadeur voor de Vrede mocht niet in Kazerne Dossin: "Mensenrechtenverdediger wordt monddood gemaakt"

De afgelopen dagen zagen we een mooi staaltje van hoe dit in zijn werk gaat. Een vileine tweet en een artikel in Joods Actueel dat begint met een vermelding van het nachtje dat Brigitte Herremans in 2016 in een Israëlische cel doorbracht, zetten de toon.

De Vlaamse pro-Israëlische stemmen hoedden zich om beschuldigingen van antisemitisme en boycot uit te spreken. Ze weten drommels goed dat daar geen enkel bewijs voor te vinden is, wel integendeel. De internationale lobby liet zich door bekommernissen om de waarheid niet tegenhouden en tweette, publiceerde en verspreidde naar hartenlust zelfgeschreven artikels en nieuwsberichten. Ongefundeerde beschuldigingen en flagrante leugens over Brigitte Herremans en over Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen gingen in alle talen de wereld rond.

Het resultaat bleef niet uit. Onze mailbox ontplofte met beschuldigingen, bedreigingen en verwensingen. Ook bij Artsen zonder Grenzen kregen ze heel wat ongewenste mail. En blijkbaar werd al die druk ook de Raad van Bestuur van de Kazerne Dossin te veel. Daarin zetelen nochtans een paar politieke zwaargewichten die niet alleen de plicht hebben zich correct te informeren voor ze een kritische stem censureren, maar die er ook over moeten waken dat Kazerne Dossin, een Vlaamse instelling, haar sensibiliseringsopdracht naar het geheel van de samenleving kan blijven uitvoeren.