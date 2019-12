"Ik reageerde op adrenaline, dit was echt wel kantje boord voor die hond"

"De vrouw begon onmiddellijk in paniek te roepen. Ze woont hier nog maar pas, dus wist ze niet goed welke knop onmiddellijk te moeten indrukken. Bovendien vermoed ik dat ze niet dacht dat de deuren zo snel zouden sluiten. Ze kreeg de liftdeuren dus niet meer open. Toen ik haar daarna terugzag, was ze helemaal van de kaart. We gaven elkaar nog een dikke knuffel, maar ze kon haar tranen niet bedwingen. Ik had zo met haar te doen."

"Een dag later ben ik de bewakingsbeelden gaan opvragen. Het verbaasde me nog meer dat ik die hond heb kunnen redden. Ik had evenzeer ter plaatse kunnen bevriezen en niet weten wat ik had moeten doen. Want dit was echt wel op het nippertje. Maar ik ben blij dat ik dit keer de juiste man op de juiste plaats was."