Jan Jambon (N-VA) reageert op uitspraken Magnette: "PS wil absoluut niet met N-VA regeren"

Ook voor Jambon is het moeilijk om in te schatten of de formule paars-geel nog een kans maakt. "Er ligt geen gemakkelijke formule op tafel nu. Voor paars-groen is er ook een partij die er intern veel moeilijkheden mee heeft (Open VLD, red.). Er is geen eenvoudige formule, maar we zijn wel bereid om te onderhandelen en te kijken of er een akkoord kan gemaakt worden waar voldoende eten en drinken in zit voor de N-VA-achterban."