Kerstsfeer in Leuven of Egyptische schatten? Dit heeft het weekend voor u in petto

In het Gravensteen hebben ze "De Bourgondiërs", de bestseller van Bart Van Loo, wellicht gelezen, want het kasteel is vanaf dit weekend helemaal aangekleed in "Bourgondische sfeer", speciaal voor deze kerstperiode. Winterwonderkasteel loopt nog tot en met 5 januari. Ook hier kunt u drank scoren: de tijdelijke winterbar in de stallingen is gratis toegankelijk.