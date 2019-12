Klachten over klimaatberichtgeving (en wat de nieuwsombudsman daarvan vindt)

Maar ook klimaatactivisten voelen zich wel eens niet vertegenwoordigd. In de berichtgeving over de hittegolf in augustus bijvoorbeeld.

“Jullie doen alsof het een spannende sportwedstrijd is: halen we de veertig graden of niet, over de band met klimaatopwarming hebben jullie het niet.”

Ik kon dat gevoel wel begrijpen. De band met de opwarming van het klimaat is overigens wel degelijk kort aan bod gekomen in een studiogesprek met Frank Deboosere. Maar hoe het precies zit is - mede op mijn vraag - daarna op de website goed uitgelegd. Het had ook naar mijn oordeel iets vroeger mogen komen. En hoewel het geen eenvoudige materie is, vond ik dat ook "Het Journaal" er zich wat meer aan had mogen wagen.