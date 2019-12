Komen er gelijke prijzen voor mannen en vrouwen bij de kapper?

“Het werk is anders, de techniek is anders, de tijd die je aan de klant spendeert”, zegt Coigné om het verschil in prijzen te verantwoorden. “Maar eenzelfde prijs voor mannen en vrouwen moet kunnen,” voegt hij eraan toe, “maar dat moet je dan wel extrapoleren naar de hoeveelheid werk die het kapsel vergt.”

Coigné merkt op dat er bij de mannenkappers de laatste jaren ook scherpe concurrentie is gekomen, onder andere van de barbierszaken. “Misschien moet je dan zeggen dat de man te weinig betaalt.” Het risico bestaat dan ook dat bij gelijke tarieven voor mannen en vrouwen het niet goedkoper zal worden voor vrouwen, maar wel duurder voor mannen.

Beluister het gesprek met Stephane Coigné in "De wereld vandaag":