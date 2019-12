Vanaf 1 januari (strengere) lage-emissiezones in Gent, Antwerpen en Brussel: met welke wagen mag je waar nog binnen?

In Gent mag je met je wagen met euronorm 4 tegen betaling dus nog wel binnen. Net als in Antwerpen kan je betalen met periodes van een week, een maand, 4 maanden of een jaar. Maar let op, want de tarieven verschillen naar diesel euronorm 4, voertuigen voor markten, old-timers, etc. En anders dan in Antwerpen mag je ook nog binnen met auto’s die helemaal verboden zijn. Maar dan moet je een dagpas kopen. Dat kan maximum 8 keer per jaar aan 35 euro.