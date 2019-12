Ninove verbiedt drie jongeren om nog op vijf plaatsen in de stad te komen

Een paar weken geleden kreeg de politie te horen dat een groep jongeren na schooltijd zou afspreken om te vechten. Waar dat precies zou gebeuren, was niet duidelijk. Meteen werden alle beschikbare agenten opgetrommeld en paraat gehouden. Er werden ook gerichte patrouilles gehouden en tientallen jongeren werden ook gecontroleerd. Drie jongeren zijn uiteindelijk bestuurlijk aangehouden omdat ze de aanstokers waren van de geplande vechtpartij.

Plaatsverbod

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) geeft de drie nu ook een plaatsverbod. De drie jongeren mogen een maand lang niet opduiken in vijf zones in Ninove. Het gaat om plekken waar er eerder al overlast was. De drie waren al bekend bij politie en gerecht, zegt de burgemeester: "Ze hadden al een gerechtelijk verbod en ze hebben dat genegeerd. Ze bleken achter de massale vechtpartij te zitten die op til was."