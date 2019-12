Het lijkt wel tijdreizen: onder futuristische station van Luik kan u nu beroemde graf van farao Toetanchamon ontdekken

De Britse kunstenaar Howard Carter hing al enige tijd rond in Egypte toen hij de rijke lord Carnarvon ontmoette, die zijn zoektocht naar het graf van Toetanchamon wilde sponsoren. Het was de tijd dat veel amateurs en avonturiers aan archeologie deden. Toen de Amerikaanse zakenman Theodore Davis er de brui aan gaf en verklaarde dat de Vallei der Koningen "uitgeput was", nam Carter zijn vergunning om te graven en te zoeken over. Hij had wél succes.

Op 4 november 1922 vond Carter de treden die naar het graf leiden; op 26 november 1922 brak hij door de muur van de voorste kamer. Carnarvon vroeg of hij iets kon zien. Carters antwoord was legendarisch: "Yes, wonderful things!".