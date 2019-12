Oude Abdijschool in Dendermonde wordt appartementscomplex, groene long én nieuwe winkelstraat

In Dendermonde zal de oude Abdijschool afgebroken worden om er een appartementencomplex op te zetten. "Er zal ook veel plaats zijn voor openbare ruimte en groen", zegt Lies Desmedt van Uplace.

Woningen met ruimte

"De voormalige site is heel gesloten met veel beton, dat gaan we veranderen. De site is 6.600m² groot en slechts de helft zal bebouwd worden", zegt Lies Desmedt van Uplace. Er komen 109 appartementen van verschillende grootte. "Maar er komt ook veel groene ruimte die voor iedereen beschikbaar is." In die groene ruimte zal ook water aanwezig zijn want de waterloop 't Vaardeken zal opengelegd worden.

Extra winkelstraat

In het Hof van Saeys komt ook een wandel- en fietsstraat, die straat zal de Oude Vest en de Dijkstraat met elkaar verbinden. "Er zal ruimte zijn voor handelszaken en horeca, hierdoor zullen Dendermondenaars in een lus kunnen shoppen", zegt Lies Desmedt. Onder het complex komt ook een grote parking, "een deel van die parking is voor de bewoners maar het grootste deel is voor iedereen toegankelijk."

Eens de vergunning er is, zal de afbraak in februari beginnen.