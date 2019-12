Maker populaire podcast belt zijn online haters op: "Ik weiger ze trollen te noemen, het blijken ook maar gewone mensen"

Dylan Marron was in Brussel om er te spreken op Media Fast Forward, een event over technologie georganiseerd door de VRT. Marron host en produceert "Conversations with People Who Hate Me", een podcast waarin hij de mensen achter negatieve commentaren op het internet opbelt."De meest tijdloze podcast", noemt een Amerikaanse tijdschrift de reeks. Sommige afleveringen worden zelfs tot een miljoen keer beluisterd. Zijn TED Talk over empathie op het internet is al bijna 3 miljoen keer bekeken.

Maar dat succes heeft ook een schaduwkant: haatberichten. Hoe leuk sociale media voor veel mensen ook zijn, je kan er niet om heen dat er vaak ook beledigingen heen en weer vliegen. Denk maar aan wat er gebeurde na de brand in het asielcentrum van Bilzen en hoe polariserend die online gesprekken tussen mensen van allerlei strekkingen waren.

"Bel mekaar op voor een goed gesprek", zegt Dylan Marron. En hij voegde de daad bij het woord en maakte meteen een podcastreeks over de gesprekken die volgden. "Ik wil de mensen die me haten, begrijpen".

VRT NWS-journalist Tim Verheyden sprak met de Amerikaan over online haat en het belang van een goed gesprek. Ook met mensen die op het eerste gezicht lijnrecht tegenover je staan. Bekijk hier het volledige interview met online videomaker en podcaster Dylan Marron: